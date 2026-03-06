SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La Cina esprime «grave preoccupazione» per l’IAA d...

La Cina esprime «grave preoccupazione» per l’IAA dell’Ue

Le misure proposte dalla Commissione equivarrebbero a un atto di protezionismo che si ritorcerà contro l’Ue

6 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP - La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

5 marzo 2026

Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP

La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

di Sarah Falsone
La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5% - Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

5 marzo 2026

La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5%

Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

di Federico Fusca
Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra - Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

di Federico Fusca
Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga - Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

3 marzo 2026

Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga

Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

di Stefano Gennari
La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro - Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

2 marzo 2026

La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro

Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

di Achille Fornasini
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP - La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

5 marzo 2026

Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP

La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

di Sarah Falsone
La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5% - Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

5 marzo 2026

La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5%

Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

di Federico Fusca
Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra - Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

di Federico Fusca
Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga - Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

3 marzo 2026

Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga

Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

di Stefano Gennari
La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro - Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

2 marzo 2026

La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro

Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

di Achille Fornasini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

 I nostri video

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio