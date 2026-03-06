SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: costruzioni, crisi nel Golfo ed ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi nel Golfo Persico e i suoi impatti su energia e siderurgia, nonché il resoconto del confronto tra Governo e sindacati sull'ex Ilva.

S. G.   
