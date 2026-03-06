siderweb TG: costruzioni, crisi nel Golfo ed ex Ilva
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
6 marzo 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi nel Golfo Persico e i suoi impatti su energia e siderurgia, nonché il resoconto del confronto tra Governo e sindacati sull'ex Ilva.
MERCATI
-
6 marzo 2026
Lamiere da treno, mercato congelato
Quotazioni bloccate, possibili rincari per effetto della guerra in Medio Oriente
-
6 marzo 2026
Bramme, mercato fermo: l’incognita noli blocca le trattative
Offerte FOB in leggero rialzo dopo il Capodanno cinese, ma l’escalation geopolitica spinge i noli alle stelle
-
6 marzo 2026
Rottame: acciaierie attendiste
Trattative rinviate, mercato orientato per ora alla riconduzione
-
4 marzo 2026
Tondo: diversi produttori sospendono le vendite
Forte incertezza a causa della crisi del Golfo. Possibili rialzi di prezzo nel breve
-
2 marzo 2026
Coils: prezzi in graduale rialzo
Tuttavia, scorte elevate e domanda debole frenano gli acquisti
