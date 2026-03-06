SIDERWEB - La community dell'acciaio

Assofermet Rottami: marzo tra incertezze geopolitiche e domanda debole

Mercato nazionale cauto. Stabili i prezzi internazionali, mentre il Cbam continua a condizionare il mercato della ghisa

6 marzo 2026

ARTICOLI SIMILI

Assofermet Rottami: marzo tra incertezze geopolitiche e domanda debole - Mercato nazionale cauto. Stabili i prezzi internazionali, mentre il Cbam continua a condizionare il mercato della ghisa

6 marzo 2026

Assofermet Rottami: marzo tra incertezze geopolitiche e domanda debole

Mercato nazionale cauto. Stabili i prezzi internazionali, mentre il Cbam continua a condizionare il mercato della ghisa

di Sarah Falsone
Assofermet Rottami: gennaio in rialzo ma il mercato resta fragile - Il Cbam frena inox e ghisa: cautela delle acciaierie, trattative rallentate e quotazioni incerte

6 febbraio 2026

Assofermet Rottami: gennaio in rialzo ma il mercato resta fragile

Il Cbam frena inox e ghisa: cautela delle acciaierie, trattative rallentate e quotazioni incerte

di Sarah Falsone
Assofermet: sul rottame sentiment di grande incertezza - Basse le scorte delle imprese del settore, medio-alte quelle delle acciaierie

7 marzo 2025

Assofermet: sul rottame sentiment di grande incertezza

Basse le scorte delle imprese del settore, medio-alte quelle delle acciaierie

di Stefano Gennari
Rottame: per marzo prevalgono attese di stabilità - Prezzi fermi tra Italia ed estero, ridimensionate le aspettative di rialzo Rottame: per marzo prevalgono attese di stabilità - Prezzi fermi tra Italia ed estero, ridimensionate le aspettative di rialzo

27 febbraio 2026

Rottame: per marzo prevalgono attese di stabilità

Prezzi fermi tra Italia ed estero, ridimensionate le aspettative di rialzo

di Stefano Gennari
Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st - È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

5 marzo 2026

Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st

È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

di Stefano Gennari
Altre News

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio