  1. Home
  2. News
  3. Flacks Group avrebbe messo nel mirino TKSE

Flacks Group avrebbe messo nel mirino TKSE

Il fondo sarebbe pronto a subentrare in caso di fallimento delle trattative tra Jindal Steel e thyssen

6 marzo 2026

Medaglia Platinum EcoVadis per quattro società del Gruppo Marcegaglia - Buildtech, Gazoldo Inox, Ravenna e Specialties Forlì si confermano tra l’1% delle aziende più sostenibili al mondo

4 marzo 2026

Medaglia Platinum EcoVadis per quattro società del Gruppo Marcegaglia

Buildtech, Gazoldo Inox, Ravenna e Specialties Forlì si confermano tra l’1% delle aziende più sostenibili al mondo

di Redazione siderweb
Swiss Steel: EcoVadis e CDP confermano i risultati sulla sostenibilità - Il gruppo svizzero consolida la propria posizione nella transizione ecologica della filiera siderurgica

4 marzo 2026

Swiss Steel: EcoVadis e CDP confermano i risultati sulla sostenibilità

Il gruppo svizzero consolida la propria posizione nella transizione ecologica della filiera siderurgica

di Anna Vernile
Gruppo Duferco: 2025 chiuso con ricavi a 26,9 miliardi di dollari - Risultati trainati dalle aree trading e distribuzione d’energia. Divisione acciaio in rosso di 23,4 milioni di dollari

2 marzo 2026

Gruppo Duferco: 2025 chiuso con ricavi a 26,9 miliardi di dollari

Risultati trainati dalle aree trading e distribuzione d’energia. Divisione acciaio in rosso di 23,4 milioni di dollari

di Federico Fusca
AdI, Flacks chiede uno scudo penale - Per il gruppo americano «un’adeguata forma di tutela penale sarebbe essenziale procedere nella trattativa»

2 marzo 2026

AdI, Flacks chiede uno scudo penale

Per il gruppo americano «un’adeguata forma di tutela penale sarebbe essenziale procedere nella trattativa»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026 Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato
ARTICOLI SIMILI

MERCATI
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderwerb TG: edizione del 6 marzo 2026

6 marzo 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar MERCATO & DINTORNI dedicato a costruzioni e acciai lunghi, la crisi ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio