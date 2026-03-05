SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale...

Cina, nuove restrizioni sugli acquisti di minerale di ferro BHP

La disputa contrattuale tra Pechino e il colosso minerario si intensifica mentre aumentano le scorte nei porti cinesi

5 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




AM/NS India rafforza le riserve di minerale di ferro con Alaghat West - Nuovo giacimento da oltre 133 milioni di tonnellate per sostenere l’espansione degli impianti in Andhra Pradesh e Hazira

3 marzo 2026

AM/NS India rafforza le riserve di minerale di ferro con Alaghat West

Nuovo giacimento da oltre 133 milioni di tonnellate per sostenere l’espansione degli impianti in Andhra Pradesh e Hazira

di Sarah Falsone
La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro - Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

2 marzo 2026

La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro

Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

di Achille Fornasini
India-Brasile: hub strategico per l’export di minerale di ferro - Accordo su Gangavaram tra APSEZ, NMDC e Vale: impianti di blending e infrastrutture capaci di accogliere le navi Valemax

23 febbraio 2026

India-Brasile: hub strategico per l’export di minerale di ferro

Accordo su Gangavaram tra APSEZ, NMDC e Vale: impianti di blending e infrastrutture capaci di accogliere le navi Valemax

di Sarah Falsone
Maxi progetto per il minerale di ferro in Africa centrale - A&S Resources passa alla fase operativa. Concessione da oltre 20 miliardi di tonnellate

19 febbraio 2026

Maxi progetto per il minerale di ferro in Africa centrale

A&S Resources passa alla fase operativa. Concessione da oltre 20 miliardi di tonnellate

di Sarah Falsone
BHP: utile e margini in forte crescita nel semestre - Minerale di ferro solido, ma è il rame a trainare l’Ebitda

17 febbraio 2026

BHP: utile e margini in forte crescita nel semestre

Minerale di ferro solido, ma è il rame a trainare l’Ebitda

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

AM/NS India rafforza le riserve di minerale di ferro con Alaghat West - Nuovo giacimento da oltre 133 milioni di tonnellate per sostenere l’espansione degli impianti in Andhra Pradesh e Hazira

3 marzo 2026

AM/NS India rafforza le riserve di minerale di ferro con Alaghat West

Nuovo giacimento da oltre 133 milioni di tonnellate per sostenere l’espansione degli impianti in Andhra Pradesh e Hazira

di Sarah Falsone
La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro - Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

2 marzo 2026

La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro

Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

di Achille Fornasini
India-Brasile: hub strategico per l’export di minerale di ferro - Accordo su Gangavaram tra APSEZ, NMDC e Vale: impianti di blending e infrastrutture capaci di accogliere le navi Valemax

23 febbraio 2026

India-Brasile: hub strategico per l’export di minerale di ferro

Accordo su Gangavaram tra APSEZ, NMDC e Vale: impianti di blending e infrastrutture capaci di accogliere le navi Valemax

di Sarah Falsone
Maxi progetto per il minerale di ferro in Africa centrale - A&S Resources passa alla fase operativa. Concessione da oltre 20 miliardi di tonnellate

19 febbraio 2026

Maxi progetto per il minerale di ferro in Africa centrale

A&S Resources passa alla fase operativa. Concessione da oltre 20 miliardi di tonnellate

di Sarah Falsone
BHP: utile e margini in forte crescita nel semestre - Minerale di ferro solido, ma è il rame a trainare l’Ebitda

17 febbraio 2026

BHP: utile e margini in forte crescita nel semestre

Minerale di ferro solido, ma è il rame a trainare l’Ebitda

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio