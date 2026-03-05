SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,...

La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5%

Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

5 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra - Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

di Federico Fusca
Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga - Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

3 marzo 2026

Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga

Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

di Stefano Gennari
La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro - Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

2 marzo 2026

La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro

Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

di Achille Fornasini
Trasteel accelera per Liberty Magona. Si avvicina il preliminare di vendita - Il potenziale acquirente ha illustrato al Mimit le linee guida del piano industriale per rilanciare il sito

26 febbraio 2026

Trasteel accelera per Liberty Magona. Si avvicina il preliminare di vendita

Il potenziale acquirente ha illustrato al Mimit le linee guida del piano industriale per rilanciare il sito

di Gianmario Leone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra - Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone rimane attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

di Federico Fusca
Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga - Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

3 marzo 2026

Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga

Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

di Stefano Gennari
La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro - Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

2 marzo 2026

La Cina riaccende i motori: rimbalzo del minerale di ferro

Rottame turco in stallo tra domanda debole di tondo e rincari logistici

di Achille Fornasini
Trasteel accelera per Liberty Magona. Si avvicina il preliminare di vendita - Il potenziale acquirente ha illustrato al Mimit le linee guida del piano industriale per rilanciare il sito

26 febbraio 2026

Trasteel accelera per Liberty Magona. Si avvicina il preliminare di vendita

Il potenziale acquirente ha illustrato al Mimit le linee guida del piano industriale per rilanciare il sito

di Gianmario Leone
La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5% - Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

5 marzo 2026

La Cina annuncia l’obiettivo di crescere tra il 4,5% e il 5%

Questo l’orizzonte del nuovo piano quinquennale che sarà approvato dall’Assemblea nazionale del popolo

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio