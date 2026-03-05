SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st

Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st

È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

5 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st - È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

5 marzo 2026

Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st

È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

di Stefano Gennari
Mercato Usa in tensione - Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

5 febbraio 2026

Mercato Usa in tensione

Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

di Stefano Gennari
Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento - Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

4 settembre 2025

Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento

Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

di Stefano Gennari
Settimo aumento consecutivo per gli HRC di Nucor - Il consumer spot price supera quota 1.000 dollari la tonnellata netta

3 marzo 2026

Settimo aumento consecutivo per gli HRC di Nucor

Il consumer spot price supera quota 1.000 dollari la tonnellata netta

di Sarah Falsone
Dazi Usa: minaccia per l’acciaio europeo? - L'aggiornamento dell’analisi dei flussi commerciali verso gli Stati Uniti

18 aprile 2025

Dazi Usa: minaccia per l’acciaio europeo?

L'aggiornamento dell’analisi dei flussi commerciali verso gli Stati Uniti

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio