Oman: Meranti Green Steel accelera con un nuovo investitore

L’accordo rafforza la base finanziaria dell’iniziativa. Il Cfo: «Stiamo passando dalla visione all’esecuzione»

5 marzo 2026

Meranti Green Steel accelera il progetto per l’HBI green in Oman - Siglati accordi di offtake per l’intera capacità del primo modulo da 2,5 milioni di tonnellate annue

29 gennaio 2026

Meranti Green Steel accelera il progetto per l’HBI green in Oman

Siglati accordi di offtake per l’intera capacità del primo modulo da 2,5 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
Meranti sigla un MoU con Kingspan per l’acciaio “green” nell’Asia-Pacifico - Forniture “low carbon” dal nuovo impianto thailandese, i cui lavori inizieranno nel 2026; operatività nel 2029

3 novembre 2025

Meranti sigla un MoU con Kingspan per l’acciaio “green” nell’Asia-Pacifico

Forniture “low carbon” dal nuovo impianto thailandese, i cui lavori inizieranno nel 2026; operatività nel 2029

di Sarah Falsone
Oman, Duqm si conferma hub strategico per l'acciaio verde - Meranti Green Steel e Jindal Steel Duqm accelerano i progetti low-carbon

9 luglio 2025

Oman, Duqm si conferma hub strategico per l'acciaio verde

Meranti Green Steel e Jindal Steel Duqm accelerano i progetti low-carbon

di Sarah Falsone
Meranti Green Steel fornirà acciaio green al mercato europeo - «Ci impegniamo a fornire acciaio sostenibile e di alta qualità, in linea con il Cbam»

10 marzo 2025

Meranti Green Steel fornirà acciaio green al mercato europeo

«Ci impegniamo a fornire acciaio sostenibile e di alta qualità, in linea con il Cbam»

di Sarah Falsone
L’acciaio tailandese punta sulla decarbonizzazione - Meranti Green Steel ha avviato nuovi progetti per sviluppare la siderurgia green in Thailandia

3 ottobre 2024

L’acciaio tailandese punta sulla decarbonizzazione

Meranti Green Steel ha avviato nuovi progetti per sviluppare la siderurgia green in Thailandia

di Federico Fusca
Lascia un Commento

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Redazione Siderweb

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio