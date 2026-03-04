SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone resta attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Stretto di Hormuz quasi paralizzato - Crollano i transiti nello stretto. Brent oltre gli 84 dollari e noli in rialzo

4 marzo 2026

Stretto di Hormuz quasi paralizzato

Crollano i transiti nello stretto. Brent oltre gli 84 dollari e noli in rialzo

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Stretto di Hormuz quasi paralizzato - Crollano i transiti nello stretto. Brent oltre gli 84 dollari e noli in rialzo

4 marzo 2026

Stretto di Hormuz quasi paralizzato

Crollano i transiti nello stretto. Brent oltre gli 84 dollari e noli in rialzo

di Stefano Gennari
Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra - Il Dragone resta attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

4 marzo 2026

Crisi del Golfo, la Cina resta alla finestra

Il Dragone resta attendista, nonostante l'alleanza con l’Iran, e valuta le possibili opportunità per il proprio acciaio

di Federico Fusca
Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione - Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

2 marzo 2026

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione

Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

di Stefano Gennari
L’Iran investirà 5 miliardi di dollari nel minerale di ferro afghano - Teheran punta alle risorse afghane per rafforzare la propria posizione nel mercato globale dell’acciaio

27 maggio 2025

L’Iran investirà 5 miliardi di dollari nel minerale di ferro afghano

Teheran punta alle risorse afghane per rafforzare la propria posizione nel mercato globale dell’acciaio

di Sarah Falsone
Iran: tra innovazione e ostacoli strutturali - Dalla diversificazione all’export, la siderurgia del Paese punta in alto, ma deve fare i conti col nodo energetico (2/2)

16 luglio 2025

Iran: tra innovazione e ostacoli strutturali

Dalla diversificazione all’export, la siderurgia del Paese punta in alto, ma deve fare i conti col nodo energetico (2/2)

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio