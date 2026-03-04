SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  Gozzi: «Sospendere ETS per calmierare rincari ener...

Gozzi: «Sospendere ETS per calmierare rincari energia»

Il presidente di Federacciai ha chiesto all’Ue misure contro gli aumenti del gas generati dal conflitto mediorientale

4 marzo 2026

Stretto di Hormuz quasi paralizzato - Crollano i transiti nello stretto. Brent oltre gli 84 dollari e noli in rialzo

4 marzo 2026

Stretto di Hormuz quasi paralizzato

Crollano i transiti nello stretto. Brent oltre gli 84 dollari e noli in rialzo

di Stefano Gennari
Altre News

Gozzi (Federacciai): «Quote Ets gratuite vanno prorogate oltre il 2030» - «L’industria europea è sotto attacco: la concorrenza cinese rischia di travolgere intere filiere»

4 dicembre 2025

Gozzi (Federacciai): «Quote Ets gratuite vanno prorogate oltre il 2030»

«L’industria europea è sotto attacco: la concorrenza cinese rischia di travolgere intere filiere»

di Federico Fusca
2026 anno della svolta (prudente) grazie alle misure Ue - Gozzi e Pasini all'Industria Italiana Summit: «Bene limiti all'import e Buy European, restano i nodi energia e rottame»

18 novembre 2025

2026 anno della svolta (prudente) grazie alle misure Ue

Gozzi e Pasini all'Industria Italiana Summit: «Bene limiti all'import e Buy European, restano i nodi energia e rottame»

di Stefano Gennari
Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue» - «La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

15 maggio 2025

Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue»

«La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

di Stefano Gennari
SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio