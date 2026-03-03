SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si...

Medio Oriente, Cina e acciaio: l’effetto Hormuz si allarga

Stop alle offerte cinesi verso il Golfo, crescono noli e costi industriali

3 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione - Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

2 marzo 2026

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione

Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

di Stefano Gennari
Iran: la crisi interna avrà conseguenze sull’acciaio? - Nonostante la crescita dell’output a novembre, crescono le incognite per la crisi in corso nel Paese mediorientale

9 gennaio 2026

Iran: la crisi interna avrà conseguenze sull’acciaio?

Nonostante la crescita dell’output a novembre, crescono le incognite per la crisi in corso nel Paese mediorientale

di Federico Fusca
Iran: produzione ed export di acciaio in aumento - Tra marzo e ottobre output in crescita del 4,7%. Spedizioni a +27%

18 novembre 2025

Iran: produzione ed export di acciaio in aumento

Tra marzo e ottobre output in crescita del 4,7%. Spedizioni a +27%

di Federico Fusca
Iran: tra innovazione e ostacoli strutturali - Dalla diversificazione all’export, la siderurgia del Paese punta in alto, ma deve fare i conti col nodo energetico (2/2)

16 luglio 2025

Iran: tra innovazione e ostacoli strutturali

Dalla diversificazione all’export, la siderurgia del Paese punta in alto, ma deve fare i conti col nodo energetico (2/2)

di Gianfranco Tosini
L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza - Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

14 luglio 2025

L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza

Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

di Gianfranco Tosini
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione - Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

2 marzo 2026

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione

Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

di Stefano Gennari
Iran: la crisi interna avrà conseguenze sull’acciaio? - Nonostante la crescita dell’output a novembre, crescono le incognite per la crisi in corso nel Paese mediorientale

9 gennaio 2026

Iran: la crisi interna avrà conseguenze sull’acciaio?

Nonostante la crescita dell’output a novembre, crescono le incognite per la crisi in corso nel Paese mediorientale

di Federico Fusca
Iran: produzione ed export di acciaio in aumento - Tra marzo e ottobre output in crescita del 4,7%. Spedizioni a +27%

18 novembre 2025

Iran: produzione ed export di acciaio in aumento

Tra marzo e ottobre output in crescita del 4,7%. Spedizioni a +27%

di Federico Fusca
Iran: tra innovazione e ostacoli strutturali - Dalla diversificazione all’export, la siderurgia del Paese punta in alto, ma deve fare i conti col nodo energetico (2/2)

16 luglio 2025

Iran: tra innovazione e ostacoli strutturali

Dalla diversificazione all’export, la siderurgia del Paese punta in alto, ma deve fare i conti col nodo energetico (2/2)

di Gianfranco Tosini
L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza - Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

14 luglio 2025

L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza

Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio