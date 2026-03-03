SIDERWEB - La community dell'acciaio

Gli Usa impongono un dazio antidumping ai Paesi Bassi

Colpiti i laminati a caldo provenienti da Tata Steel IJmuiden

3 marzo 2026

siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026
L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato
siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Gli Usa impongono un dazio antidumping ai Paesi Bassi - Colpiti i laminati a caldo provenienti da Tata Steel IJmuiden

3 marzo 2026

Gli Usa impongono un dazio antidumping ai Paesi Bassi

Colpiti i laminati a caldo provenienti da Tata Steel IJmuiden

di Federico Fusca
Usa: lamiere italiane nel mirino - Il Dipartimento del Commercio ha calcolato margini di dumping tra il 3,52% e il 5,51% per tre aziende

16 maggio 2025

Usa: lamiere italiane nel mirino

Il Dipartimento del Commercio ha calcolato margini di dumping tra il 3,52% e il 5,51% per tre aziende

di Stefano Gennari
Usa, azzerati dazi antidumping su Officine Tecnosider - Accolto il ricorso: per le lamiere CTL dell'azienda italiana margine di dumping pari a zero

15 settembre 2025

Usa, azzerati dazi antidumping su Officine Tecnosider

Accolto il ricorso: per le lamiere CTL dell'azienda italiana margine di dumping pari a zero

di Stefano Gennari
Unione europea: sale l’import di tondo - Nei primi sette mesi dell’anno volumi a +17,5%. Scendono gli arrivi di vergella

24 settembre 2025

Unione europea: sale l’import di tondo

Nei primi sette mesi dell’anno volumi a +17,5%. Scendono gli arrivi di vergella

di Stefano Ferrari
Ue e Usa lavorano a un dazio al 10% - Nel frattempo, Uk e States firmano un accordo. Continuano a trattare India, Giappone, Canada e Corea del Sud

17 giugno 2025

Ue e Usa lavorano a un dazio al 10%

Nel frattempo, Uk e States firmano un accordo. Continuano a trattare India, Giappone, Canada e Corea del Sud

di Federico Fusca
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio