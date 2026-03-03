Pasini (Feralpi): «Domanda sarà spinta da misure Ue e investimenti statali»
«Necessaria Ilva a 4-5 milioni di tonnellate. Produttori italiani contrari al progetto di Piombino»
3 marzo 2026
Nonostante le incognite e le incertezze all’orizzonte, le misure annunciate dall’Ue e i programmi d’investimento pubblico programmati da diversi Paesi, Italia e Germania su tutti, fanno intravedere per il 2026 una crescita del mercato europeo e nazionale dei prodotti lunghi. Questa, in sintesi la visione espressa da Giuseppe Pasini (presidente di Feralpi Group) durante il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI di questa mattina. Presidente Pasini che ha anche espresso, da un lato, il favore dei Federacciai rispetto ad un rilancio dell’ex Ilva di Taranto e, dall’altro, la ferma contrarietà dei produttori tricolori al progetto di Metinvest Adria a Piombino.
Analizzando l’andamento del primo bimestre del 2026, il presidente Pasini ha segnalato che «storicamente gennaio e febbraio non sono mai stati mesi particolarmente brillanti per le costruzioni. Pertanto, l’anno è partito con volumi non troppo brillanti e con i prezzi del tondo per cemento armato e delle vergelle che, rispetto ad atri prodotti finiti, non hanno registrato aumenti a causa di una domanda piuttosto bassa. E questo è avvento sia in Italia che nel resto d’Europa».
A preoccupare maggiormente Giuseppe Pasini sono...
Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita
MERCATI
-
2 marzo 2026
Coils: prezzi in graduale rialzo
Tuttavia, scorte elevate e domanda debole frenano gli acquisti
-
2 marzo 2026
Acciai speciali lunghi: in corso aumenti
Colpiti sia i prodotti non legati sia i legati
-
27 febbraio 2026
Rottame: per marzo prevalgono attese di stabilità
Prezzi fermi tra Italia ed estero, ridimensionate le aspettative di rialzo
-
25 febbraio 2026
Tondo: il mercato scivola ancora
Scorte elevate e rallentamento dei cantieri soffocano la domanda. Vergella sugli scudi
-
25 febbraio 2026
Travi e laminati: altre richieste di aumento
Si irrigidiscono le posizioni dei produttori
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?
28 febbraio 2026
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento