Costruzioni: opere pubbliche e PNRR trainano il mercato

Riccardelli, Ance: «Investimenti oltre i 200 miliardi annui, nel 2026 attesa una crescita del 5,6%»

Le costruzioni restano uno dei pilastri dell’economia italiana, ma siamo dentro una trasformazione rapidissima che rende le previsioni più complesse che in passato. Questo il quadro tracciato da Eleonora Riccardelli del Centro Studi Ance, intervenuta al webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI”.

Il comparto delle costruzioni si muove su livelli storicamente elevati, come mostrano i dati ANCE, con oltre 200 miliardi di euro di investimenti annui e un contributo determinante alla crescita del Paese. Negli ultimi anni, spiega Riccardelli, due driver hanno inciso in modo decisivo: il Superbonus, che ha sostenuto la riqualificazione del patrimonio abitativo, e il PNRR, che ha impresso un’accelerazione senza precedenti alle opere pubbliche. Proprio queste ultime rappresentano oggi il primo comparto di mercato, mentre la manutenzione straordinaria abitativa, che aveva superato il 40% del totale, registra un ridimensionamento...

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita