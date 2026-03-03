SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Costruzioni: opere pubbliche e PNRR trainano il me...

Costruzioni: opere pubbliche e PNRR trainano il mercato

Riccardelli, Ance: «Investimenti oltre i 200 miliardi annui, nel 2026 attesa una crescita del 5,6%»

3 marzo 2026

Le costruzioni restano uno dei pilastri dell’economia italiana, ma siamo dentro una trasformazione rapidissima che rende le previsioni più complesse che in passato. Questo il quadro tracciato da Eleonora Riccardelli del Centro Studi Ance, intervenuta al webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI”.

Il comparto delle costruzioni si muove su livelli storicamente elevati, come mostrano i dati ANCE, con oltre 200 miliardi di euro di investimenti annui e un contributo determinante alla crescita del Paese. Negli ultimi anni, spiega Riccardelli, due driver hanno inciso in modo decisivo: il Superbonus, che ha sostenuto la riqualificazione del patrimonio abitativo, e il PNRR, che ha impresso un’accelerazione senza precedenti alle opere pubbliche. Proprio queste ultime rappresentano oggi il primo comparto di mercato, mentre la manutenzione straordinaria abitativa, che aveva superato il 40% del totale, registra un ridimensionamento...

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita


Non hai l'accesso a questa news

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Costruzioni: opere pubbliche e PNRR trainano il mercato - Riccardelli, Ance: «Investimenti oltre i 200 miliardi annui, nel 2026 attesa una crescita del 5,6%»

3 marzo 2026

Costruzioni: opere pubbliche e PNRR trainano il mercato

Riccardelli, Ance: «Investimenti oltre i 200 miliardi annui, nel 2026 attesa una crescita del 5,6%»

di Sarah Falsone
Acciai per l’edilizia: domanda differenziata - Gennari (siderweb): «Per tondo richiesta discreta». Riccardelli (Ance): «Fase dinamica per cambiamenti strutturali»

4 marzo 2025

Acciai per l’edilizia: domanda differenziata

Gennari (siderweb): «Per tondo richiesta discreta». Riccardelli (Ance): «Fase dinamica per cambiamenti strutturali»

di Elisa Bonomelli
Costruzioni: atteso un altro anno di crescita - Osservatorio congiunturale di Ance: le opere pubbliche traineranno il comparto

20 gennaio 2026

Costruzioni: atteso un altro anno di crescita

Osservatorio congiunturale di Ance: le opere pubbliche traineranno il comparto

di Stefano Ferrari
MERCATO & DINTORNI: focus acciai lunghi e costruzioni - Il 3 marzo il webinar dedicato al mercato dell'edilizia, con l’intervento di Giuseppe Pasini (Feralpi)

25 febbraio 2026

MERCATO & DINTORNI: focus acciai lunghi e costruzioni

Il 3 marzo il webinar dedicato al mercato dell'edilizia, con l’intervento di Giuseppe Pasini (Feralpi)

di Redazione siderweb
Automotive, l’output italiano crolla nel 2025 - Lo scorso anno l’indice di prodizione del comparto è sceso del 10,3% rispetto al 2024

11 febbraio 2026

Automotive, l’output italiano crolla nel 2025

Lo scorso anno l’indice di prodizione del comparto è sceso del 10,3% rispetto al 2024

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio