Acciai lunghi: tondo il prodotto più fragile

Acciaierie alle prese con domanda debole e costi elevati. Stabile il rottame

Un mercato in equilibrio instabile, sospeso tra domanda debole, margini sotto pressione e nuove incognite geopolitiche. È questo il quadro delineato da Stefano Gennari, market analyst di siderweb, nel corso del webinar della serie MERCATO & DINTORNI dedicato ad acciai lunghi ed edilizia.

Turchia: rottame laterale, ma il gap rispetto al tondo si assottiglia

Analizzando l’andamento dei prezzi dal 2024 a oggi, Gennari si è soffermato in particolare sull’ultima fase del mercato turco del rottame importato. Tra il 1° gennaio e la fine di febbraio 2026 il prezzo dell’HMS 1/2 80:20 ha seguito sostanzialmente un trend laterale: partito da 370 dollari la tonnellata CFR, ha toccato un massimo di 377-378 dollari a fine gennaio, per poi stabilizzarsi attorno ai 375 dollari nella seconda metà di febbraio...

