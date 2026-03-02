SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ue: 2 milioni di euro per i lavoratori licenziati ...

Ue: 2 milioni di euro per i lavoratori licenziati da Liberty Steel Belgium

La Commissione ha proposto di utilizzare i fondi FEG per sostenere i 507 dipendenti licenziati in Belgio

2 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ue: 2 milioni di euro per i lavoratori licenziati da Liberty Steel Belgium - La Commissione ha proposto di utilizzare i fondi FEG per sostenere i 507 dipendenti licenziati in Belgio

2 marzo 2026

Ue: 2 milioni di euro per i lavoratori licenziati da Liberty Steel Belgium

La Commissione ha proposto di utilizzare i fondi FEG per sostenere i 507 dipendenti licenziati in Belgio

di Federico Fusca
ArcelorMittal Belgium riacquisisce il sito di Flémalle - Ripartenza prevista nel 2026. Impatto occupazionale limitato

22 luglio 2025

ArcelorMittal Belgium riacquisisce il sito di Flémalle

Ripartenza prevista nel 2026. Impatto occupazionale limitato

di Sarah Falsone
Dichiarato il fallimento di Liberty Liège - Diverse aziende avrebbero già manifestato il loro interesse per l'acquisto dell'impianto belga

29 aprile 2025

Dichiarato il fallimento di Liberty Liège

Diverse aziende avrebbero già manifestato il loro interesse per l'acquisto dell'impianto belga

di Stefano Gennari
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
Marcegaglia: «Fiducia nella seconda metà del 2025» - Sui prezzi: «Non prevediamo diminuzioni». Combinazione di domanda in ripresa e offerta più contratta

8 maggio 2025

Marcegaglia: «Fiducia nella seconda metà del 2025»

Sui prezzi: «Non prevediamo diminuzioni». Combinazione di domanda in ripresa e offerta più contratta

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio