Worthington, piani alternativi se salta l’operazione Klöckner

Il Ceo Gilmore a Reuters: «Altamente fiduciosi» di raggiungere il 65%, nessuna ipotesi di rilancio sull’offerta

2 marzo 2026

ARTICOLI SIMILI

2 marzo 2026

2 marzo 2026

Worthington, piani alternativi se salta l’operazione Klöckner

Il Ceo Gilmore a Reuters: «Altamente fiduciosi» di raggiungere il 65%, nessuna ipotesi di rilancio sull’offerta

di Sarah Falsone
Worthington Steel acquisisce Klöckner & Co - Con l’integrazione delle attività nordamericane ed europee nasce il secondo gruppo del settore in Nord America

16 gennaio 2026

Worthington Steel acquisisce Klöckner & Co

Con l’integrazione delle attività nordamericane ed europee nasce il secondo gruppo del settore in Nord America

di Sarah Falsone
Klöckner & Co raccomanda adesione all’offerta di Worthington Steel - Cda e Consiglio di Sorveglianza giudicano la proposta «interessante, equa e ragionevole»

16 febbraio 2026

Klöckner & Co raccomanda adesione all’offerta di Worthington Steel

Cda e Consiglio di Sorveglianza giudicano la proposta «interessante, equa e ragionevole»

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: stop ai piani di transizione green in Germania - Il colosso dell'acciaio rinuncia alla costruzione di impianti Dri-Eaf a Brema ed Eisenhüttenstadt, nonostante i sussidi

20 giugno 2025

ArcelorMittal: stop ai piani di transizione green in Germania

Il colosso dell'acciaio rinuncia alla costruzione di impianti Dri-Eaf a Brema ed Eisenhüttenstadt, nonostante i sussidi

di Stefano Gennari
siderweb on air: la crisi tedesca - Ne parliamo giovedì in diretta con Pasini (Feralpi Group) e Tosini (siderweb)

6 marzo 2025

siderweb on air: la crisi tedesca

Ne parliamo giovedì in diretta con Pasini (Feralpi Group) e Tosini (siderweb)

di Redazione siderweb
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio