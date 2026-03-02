SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Turchia: calano sia l'export sia l'import di accia...

Turchia: calano sia l'export sia l'import di acciaio

A gennaio forte flessione delle spedizioni di prodotti lunghi

2 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Turchia: calano sia l'export sia l'import di acciaio - A gennaio forte flessione delle spedizioni di prodotti lunghi

2 marzo 2026

Turchia: calano sia l'export sia l'import di acciaio

A gennaio forte flessione delle spedizioni di prodotti lunghi

di Stefano Gennari
Turchia: a gennaio-maggio crescono export e import di acciaio - In calo però il consumo interno. I produttori siderurgici turchi: «Fondamentale contrastare le importazioni in dumping»

2 luglio 2025

Turchia: a gennaio-maggio crescono export e import di acciaio

In calo però il consumo interno. I produttori siderurgici turchi: «Fondamentale contrastare le importazioni in dumping»

di Stefano Gennari
Turchia: cala l'output di acciaio, aumentano export e import - I produttori turchi: 2025 anno di guerre commerciali, si adottino restrizioni simili a quelle di Usa e Ue

3 marzo 2025

Turchia: cala l'output di acciaio, aumentano export e import

I produttori turchi: 2025 anno di guerre commerciali, si adottino restrizioni simili a quelle di Usa e Ue

di Stefano Gennari
Produzione italiana di acciaio in ripresa a marzo - Federacciai: aumento del 6% tendenziale. Nel trimestre sfornati 5,5 milioni di tonnellate

17 aprile 2025

Produzione italiana di acciaio in ripresa a marzo

Federacciai: aumento del 6% tendenziale. Nel trimestre sfornati 5,5 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
Ue: lieve calo dell’export di acciaio - In cinque mesi perse 93mila tonnellate

26 agosto 2025

Ue: lieve calo dell’export di acciaio

In cinque mesi perse 93mila tonnellate

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio