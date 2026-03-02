SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressio...

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione

Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

2 marzo 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 siderwerb TG: edizione del 27 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione - Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

2 marzo 2026

Stretto di Hormuz, energia e acciaio sotto pressione

Petroliere ferme e noli in aumento: nuova pressione sui costi dell’acciaio europeo

di Stefano Gennari
Vallourec, contratto da oltre 130 milioni di dollari con Kuwait Oil Company - L’accordo riguarda la fornitura di tubi Octg in acciaio al carbonio con raccordi premium

29 aprile 2025

Vallourec, contratto da oltre 130 milioni di dollari con Kuwait Oil Company

L’accordo riguarda la fornitura di tubi Octg in acciaio al carbonio con raccordi premium

di Sarah Falsone
Vallourec, seconda commessa per TotalEnergies - Il player francese fornirà oltre 30mila tonnellate di soluzioni OCTG per i progetti petroliferi in Iraq

7 novembre 2025

Vallourec, seconda commessa per TotalEnergies

Il player francese fornirà oltre 30mila tonnellate di soluzioni OCTG per i progetti petroliferi in Iraq

di Federico Fusca
L’industria siderurgica venezuelana: sviluppo incompiuto e declino - Dalle immense risorse della Guayana al collasso produttivo tra nazionalizzazioni, blackout e assenza di investimenti

15 gennaio 2026

L’industria siderurgica venezuelana: sviluppo incompiuto e declino

Dalle immense risorse della Guayana al collasso produttivo tra nazionalizzazioni, blackout e assenza di investimenti

di Gianfranco Tosini
Nuovi attacchi nel Mar Rosso: le conseguenze per l’acciaio - Una delle navi affondate dagli Houthi trasportava billette cinesi. Timori per noli e costi assicurativi

10 luglio 2025

Nuovi attacchi nel Mar Rosso: le conseguenze per l’acciaio

Una delle navi affondate dagli Houthi trasportava billette cinesi. Timori per noli e costi assicurativi

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

 I nostri video

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell'Area MENA. Una regione che comprende i ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio