Ex Ilva, ancora un incidente mortale a Taranto

Perde la vita un operaio di una ditta appaltatrice cadendo da 12 metri. È la seconda vittima del 2026

2 marzo 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Lascia un Commento

