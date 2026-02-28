SIDERWEB - La community dell'acciaio

STEEL FOCUS – Area MENA, concorrente o partner per l’acciaio Ue?

In questa puntata l’analisi dei rischi e delle opportunità dalle siderurgie del Nord Africa e del Medio Oriente

28 febbraio 2026

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più annunci di investimenti nell’Area MENA. Una regione che comprende i Paesi del Nord Africa e del Medioriente, ovvero territori nei quali l’abbondanza di materie prime e la possibilità di produrre energia rinnovabile creano le condizioni per un rapido e massiccio sviluppo di capacità produttiva di acciaio green.
In questa puntata ci concentriamo sulle opportunità e le prospettive legate a quest’area, provando a ragionare attorno ai rischi e alle occasioni che attendono l’acciaio italiano ed europeo.

Ad aiutarci nell’analisi il professor Gianfranco Tosini (Ufficio Studi di siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.

 

 
