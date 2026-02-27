siderweb TG: l'allarme della distribuzione
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
27 febbraio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, i dati worldsteel sulla produzione mondiale di acciaio grezzo a gennaio, il Southern Europe Meeting organizzato da Eurometal e Assofermet a Milano e il webinar della serie "Focus specialties" di siderweb dedicati agli acciai speciali lunghi.
MERCATI
27 febbraio 2026
Rottame: per marzo prevalgono attese di stabilità
Prezzi fermi tra Italia ed estero, ridimensionate le aspettative di rialzo
25 febbraio 2026
Tondo: il mercato scivola ancora
Scorte elevate e rallentamento dei cantieri soffocano la domanda. Vergella sugli scudi
25 febbraio 2026
Travi e laminati: altre richieste di aumento
Si irrigidiscono le posizioni dei produttori
24 febbraio 2026
Mercato ancora prudente, ampi gap regionali
20 febbraio 2026
Ferroleghe: mercato «non troppo effervescente»
La mancata saturazione delle quote di Salvaguardia del trimestre ha allentato la pressione sui prezzi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
MERCATO & DINTORNI - 10/02/2026 | T. Sandrini (San Polo Lamiere) e R. Savazzi (Manni Sipre)
27 febbraio 2026
Le interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb), a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre) ...
