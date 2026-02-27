SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb TG: l'allarme della distribuzione

siderweb TG: l'allarme della distribuzione

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

27 febbraio 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, i dati worldsteel sulla produzione mondiale di acciaio grezzo a gennaio, il Southern Europe Meeting organizzato da Eurometal e Assofermet a Milano e il webinar della serie "Focus specialties" di siderweb dedicati agli acciai speciali lunghi.

Il siderweb TG è offerto da

Sponsor tg 2025
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: l'allarme della distribuzione - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

27 febbraio 2026

siderweb TG: l'allarme della distribuzione

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
Eurometal Southern Europe Meeting: fare sistema contro la delocalizzazione - Sfide e cambiamento al centro della tavola rotonda "The 'new normal' of global economy while Europe loses track"

26 febbraio 2026

Eurometal Southern Europe Meeting: fare sistema contro la delocalizzazione

Sfide e cambiamento al centro della tavola rotonda "The 'new normal' of global economy while Europe loses track"

di Stefano Ferrari
Agenda: webinar e conferenze - Gli eventi principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

23 febbraio 2026

Agenda: webinar e conferenze

Gli eventi principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europe Meeting 2026 - Deindustrializzazione Green Deal al centro del confronto il prossimo 26 febbraio

12 febbraio 2026

Eurometal & Assofermet, a Milano il Southern Europe Meeting 2026

Deindustrializzazione Green Deal al centro del confronto il prossimo 26 febbraio

di Redazione siderweb
Made in Steel 2025: la terza giornata - 8 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

8 maggio 2025

Made in Steel 2025: la terza giornata

8 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI - 10/02/2026 | T. Sandrini (San Polo Lamiere) e R. Savazzi (Manni Sipre)

 I nostri video

27 febbraio 2026

Le interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb), a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio