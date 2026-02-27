Urso: «Il sistema Ets oggi è una tassa in più per le imprese»
Il titolare del Mimit a Bruxelles ha chiesto la sospensione e una revisione del sistema di certificati
27 febbraio 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
27 febbraio 2026
Rottame: per marzo prevalgono attese di stabilità
Prezzi fermi tra Italia ed estero, ridimensionate le aspettative di rialzo
-
25 febbraio 2026
Tondo: il mercato scivola ancora
Scorte elevate e rallentamento dei cantieri soffocano la domanda. Vergella sugli scudi
-
25 febbraio 2026
Travi e laminati: altre richieste di aumento
Si irrigidiscono le posizioni dei produttori
-
24 febbraio 2026
Mercato ancora prudente, ampi gap regionali
-
20 febbraio 2026
Ferroleghe: mercato «non troppo effervescente»
La mancata saturazione delle quote di Salvaguardia del trimestre ha allentato la pressione sui prezzi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
MERCATO & DINTORNI - 10/02/2026 | T. Sandrini (San Polo Lamiere) e R. Savazzi (Manni Sipre)
27 febbraio 2026
Le interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb), a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre) ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento