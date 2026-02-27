SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Urso: «Il sistema Ets oggi è una tassa in più per ...

Urso: «Il sistema Ets oggi è una tassa in più per le imprese»

Il titolare del Mimit a Bruxelles ha chiesto la sospensione e una revisione del sistema di certificati

27 febbraio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Urso: «Il sistema Ets oggi è una tassa in più per le imprese» - Il titolare del Mimit a Bruxelles ha chiesto la sospensione e una revisione del sistema di certificati

27 febbraio 2026

Urso: «Il sistema Ets oggi è una tassa in più per le imprese»

Il titolare del Mimit a Bruxelles ha chiesto la sospensione e una revisione del sistema di certificati

di Gianmario Leone
Urso-Reiche all’Ue: «Servono decisioni tempestive e coraggiose» - Sottoscritta dichiarazione Italia-Germania in vista delle prossime scadenze legislative europee su auto e acciaio

11 dicembre 2025

Urso-Reiche all’Ue: «Servono decisioni tempestive e coraggiose»

Sottoscritta dichiarazione Italia-Germania in vista delle prossime scadenze legislative europee su auto e acciaio

di Redazione siderweb
Urso, automotive: «Servono azioni urgenti e risorse per il Made in Europe» - Il ministro ha illustrato la posizione dell’Italia sul rilancio del settore automotive a Bruxelles

12 marzo 2025

Urso, automotive: «Servono azioni urgenti e risorse per il Made in Europe»

Il ministro ha illustrato la posizione dell’Italia sul rilancio del settore automotive a Bruxelles

di Sarah Falsone
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Nasce il Calcolatore CBAM: il nuovo strumento per la community dell'acciaio - Ora disponibile anche il prezzo settimanale EU ETS

25 settembre 2025

Nasce il Calcolatore CBAM: il nuovo strumento per la community dell'acciaio

Ora disponibile anche il prezzo settimanale EU ETS

di Ufficio studi
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI - 10/02/2026 | T. Sandrini (San Polo Lamiere) e R. Savazzi (Manni Sipre)

 I nostri video

27 febbraio 2026

Le interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb), a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio