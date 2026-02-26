SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IA...

Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA»

L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

26 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026 - Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

24 febbraio 2026

Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026

Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

di Federico Fusca
Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto» - L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

30 gennaio 2026

Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto»

L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

di Federico Fusca
Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori - Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

14 gennaio 2026

Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori

Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

di Federico Fusca
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026 - Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

24 febbraio 2026

Automotive, falsa partenza del mercato Ue a gennaio 2026

Vavassori (Anfia): «Positivi i segnali dell’elettrico, ma preoccupa la crescita dei brand cinesi»

di Federico Fusca
Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto» - L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

30 gennaio 2026

Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto»

L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

di Federico Fusca
Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori - Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

14 gennaio 2026

Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori

Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

di Federico Fusca
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA» - L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

26 febbraio 2026

Automotive, Anfia: «Inserire local content nell’IAA»

L’associazione chiede misure di protezione e stimolo per la componentistica nell’Industrial Accelerator Act

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato

 I nostri video

26 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio