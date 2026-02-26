SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nuova commessa da voestalpine per Primetals

Nuova commessa da voestalpine per Primetals

L’intervento consisterà nell’ammodernamento della linea di raffreddamento lamiere del laminatoio di Linz

26 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Rizhao Steel aggiorna le colate ESP con tecnologia LevCon - L’intervento di Primetals migliora performance e mix produttivo con acciai a maggior valore aggiunto

24 febbraio 2026

Rizhao Steel aggiorna le colate ESP con tecnologia LevCon

L’intervento di Primetals migliora performance e mix produttivo con acciai a maggior valore aggiunto

di Sarah Falsone
BGH Edelstahl testa con successo l’Active Power Feeder - Completati i primi test nel forno elettrico ad arco con la tecnologia di Primetals Technologies

18 febbraio 2026

BGH Edelstahl testa con successo l’Active Power Feeder

Completati i primi test nel forno elettrico ad arco con la tecnologia di Primetals Technologies

di Sarah Falsone
Metinvest, nuovi investimenti a Northern Iron Ore - Accordo con Metso per portare il tenore di ferro al 70,8% e modernizzazione della linea pellet con Primetals

13 febbraio 2026

Metinvest, nuovi investimenti a Northern Iron Ore

Accordo con Metso per portare il tenore di ferro al 70,8% e modernizzazione della linea pellet con Primetals

di Sarah Falsone
Primetals: a Zhanjiang la nuova colata per bramme ultra-spesse - Baosteel avvia la colata n. 5: capacità fino a 3,5 milioni di tonnellate annue e bramme fino a 460 mm di spessore

12 febbraio 2026

Primetals: a Zhanjiang la nuova colata per bramme ultra-spesse

Baosteel avvia la colata n. 5: capacità fino a 3,5 milioni di tonnellate annue e bramme fino a 460 mm di spessore

di Stefano Gennari
HKM potenzia la colata continua con Primetals - Mold Expert Fiber consente il monitoraggio avanzato del mold e maggiore controllo della qualità delle bramme

5 febbraio 2026

HKM potenzia la colata continua con Primetals

Mold Expert Fiber consente il monitoraggio avanzato del mold e maggiore controllo della qualità delle bramme

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Rizhao Steel aggiorna le colate ESP con tecnologia LevCon - L’intervento di Primetals migliora performance e mix produttivo con acciai a maggior valore aggiunto

24 febbraio 2026

Rizhao Steel aggiorna le colate ESP con tecnologia LevCon

L’intervento di Primetals migliora performance e mix produttivo con acciai a maggior valore aggiunto

di Sarah Falsone
BGH Edelstahl testa con successo l’Active Power Feeder - Completati i primi test nel forno elettrico ad arco con la tecnologia di Primetals Technologies

18 febbraio 2026

BGH Edelstahl testa con successo l’Active Power Feeder

Completati i primi test nel forno elettrico ad arco con la tecnologia di Primetals Technologies

di Sarah Falsone
Metinvest, nuovi investimenti a Northern Iron Ore - Accordo con Metso per portare il tenore di ferro al 70,8% e modernizzazione della linea pellet con Primetals

13 febbraio 2026

Metinvest, nuovi investimenti a Northern Iron Ore

Accordo con Metso per portare il tenore di ferro al 70,8% e modernizzazione della linea pellet con Primetals

di Sarah Falsone
Primetals: a Zhanjiang la nuova colata per bramme ultra-spesse - Baosteel avvia la colata n. 5: capacità fino a 3,5 milioni di tonnellate annue e bramme fino a 460 mm di spessore

12 febbraio 2026

Primetals: a Zhanjiang la nuova colata per bramme ultra-spesse

Baosteel avvia la colata n. 5: capacità fino a 3,5 milioni di tonnellate annue e bramme fino a 460 mm di spessore

di Stefano Gennari
HKM potenzia la colata continua con Primetals - Mold Expert Fiber consente il monitoraggio avanzato del mold e maggiore controllo della qualità delle bramme

5 febbraio 2026

HKM potenzia la colata continua con Primetals

Mold Expert Fiber consente il monitoraggio avanzato del mold e maggiore controllo della qualità delle bramme

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato

 I nostri video

26 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio