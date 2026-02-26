L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato

Ospite della nona puntata de “L’altro volto dell’acciaio” è Alessandro Banzato, Presidente di Acciaierie Venete.

Padovano, cresciuto in una famiglia che gli ha trasmesso presto il valore della responsabilità, Banzato guida oggi un’azienda profondamente legata al territorio, ma capace di competere sui mercati internazionali. Per lui l’acciaio è una vera scuola di vita: rigore, pazienza e visione, la stessa che lo ha portato nei luoghi in cui si decide il futuro dell’industria italiana, fino alla presidenza di Federacciai.

Accanto all’impegno industriale, anche quello sportivo: a Padova ha guidato il Petrarca Rugby e oggi mette quella stessa idea di responsabilità in una nuova sfida, il Calcio Padova. Una città, una maglia, un progetto costruito su identità e futuro.

Nella puntata si racconta così: come uomo, come padre e come imprenditore che conosce il peso della responsabilità.