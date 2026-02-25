MERCATO & DINTORNI: focus acciai lunghi e costruzioni
Il 3 marzo il webinar dedicato al mercato dell'edilizia, con l’intervento di Giuseppe Pasini (Feralpi)
25 febbraio 2026
Negli ultimi anni il settore delle costruzioni è stato caratterizzato da una forte crescita, spinto dagli incentivi per le ristrutturazioni e dai progetti legati al PNRR. Nella prospettiva della fine della spinta propulsiva di questo ciclo di investimenti, il comparto edile si interroga sul proprio futuro e la siderurgia ragiona attorno alle possibili ripercussioni di un rallentamento del principale tra i suoi mercati di sbocco.
Questi temi e le prospettive per il segmento degli acciai lunghi al carbonio saranno al centro del terzo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI, in programma martedì 3 marzo dalle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom.
Il webinar, in programma martedì 3 marzo alle ore 11:00 su Zoom, si aprirà con l’intervento di Eleonora Riccardelli (ANCE) dedicato alle prospettive del settore edile. Seguirà l’analisi di Stefano Gennari (siderweb) sulle tendenze internazionali delle materie prime e dei prodotti lunghi in acciaio al carbonio, mentre la chiusura sarà affidata a Giuseppe Pasini (Gruppo Feralpi), che, intervistato da Stefano Ferrari (siderweb), offrirà il proprio punto di vista sulle prospettive del mercato dei lunghi e dell’acciaio nazionale.
PROGRAMMA:
- Eleonora Riccardelli (CENTRO STUDI ANCE)
Costruzioni: prospettive per il 2026
- Stefano Gennari (MARKET ANALYST AND EDITOR, VICEDIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB)
Evoluzione del mercato internazionale dell’acciaio
Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) intervista:
- Giuseppe Pasini (PRESIDENTE FERALPI GROUP)
MERCATO & DINTORNI è un appuntamento gratuito per tutti gli abbonati a siderweb.
