SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio, difesa Ue: il negoziato entra nel vivo

Acciaio, difesa Ue: il negoziato entra nel vivo

Bruxelles punta a chiudere entro marzo per mettere in sicurezza il mercato entro il 1° luglio

25 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio, difesa Ue: il negoziato entra nel vivo - Bruxelles punta a chiudere entro marzo per mettere in sicurezza il mercato entro il 1° luglio

25 febbraio 2026

Acciaio, difesa Ue: il negoziato entra nel vivo

Bruxelles punta a chiudere entro marzo per mettere in sicurezza il mercato entro il 1° luglio

di Stefano Gennari
Ue, posticipati a metà aprile i primi dazi contro gli Stati Uniti - La decisione è stata presa per valutare quali beni colpire e offrire alcune settimane in più per i negoziati

20 marzo 2025

Ue, posticipati a metà aprile i primi dazi contro gli Stati Uniti

La decisione è stata presa per valutare quali beni colpire e offrire alcune settimane in più per i negoziati

di Sarah Falsone
Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato - Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

15 dicembre 2025

Nuove misure sull'acciaio, via libera del Consiglio Ue al negoziato

Richiamo all'«interesse dell'Ue»: considerati tutti gli operatori e i consumatori finali. "Melt and pour" dal 1° ottobre

di Stefano Gennari
Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue» - Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

19 settembre 2025

Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue»

Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

di Federico Fusca
Difesa commerciale europea: l’analisi delle quote - Importazioni ridotte di oltre 15,5 milioni di tonnellate

9 ottobre 2025

Difesa commerciale europea: l’analisi delle quote

Importazioni ridotte di oltre 15,5 milioni di tonnellate

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato

 I nostri video

26 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio