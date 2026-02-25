SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Industrial Accelerator Act: nuovo slittamento

Industrial Accelerator Act: nuovo slittamento

La presentazione sarà il 4 marzo. Al centro del dibattito il principio del "Buy European"

25 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Industrial Accelerator Act: nuovo slittamento - La presentazione sarà il 4 marzo. Al centro del dibattito il principio del "Buy European"

25 febbraio 2026

Industrial Accelerator Act: nuovo slittamento

La presentazione sarà il 4 marzo. Al centro del dibattito il principio del "Buy European"

di Stefano Gennari
WV Stahl: «Il Clean Industrial Deal è un passo nella giusta direzione» - Per l’associazione dei siderurgici tedeschi servono però «miglioramenti e piani d'azione chiari»

28 febbraio 2025

WV Stahl: «Il Clean Industrial Deal è un passo nella giusta direzione»

Per l’associazione dei siderurgici tedeschi servono però «miglioramenti e piani d'azione chiari»

di Federico Fusca
L’Italia sigla il non-paper sulla siderurgia europea a Parigi - Urso: «L’Europa difenda la sua industria»

3 marzo 2025

L’Italia sigla il non-paper sulla siderurgia europea a Parigi

Urso: «L’Europa difenda la sua industria»

di Sarah Falsone
Nel Clean Industrial Deal è prevista anche la revisione del Cbam - Eurofer: «Per la siderurgia servono misure concrete e immediate per rilanciare il comparto»

26 febbraio 2025

Nel Clean Industrial Deal è prevista anche la revisione del Cbam

Eurofer: «Per la siderurgia servono misure concrete e immediate per rilanciare il comparto»

di Federico Fusca
Acciaio e sostenibilità: l'agenda esg di febbraio - Al centro dell'attenzione investimenti e cambiamenti nelle normative dell'Unione europea.

3 marzo 2025

Acciaio e sostenibilità: l'agenda esg di febbraio

Al centro dell'attenzione investimenti e cambiamenti nelle normative dell'Unione europea.

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Alessandro Banzato

 I nostri video

26 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio