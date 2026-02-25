SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Azizi Industries: nuovo laminatoio firmato POMINI ...

Azizi Industries: nuovo laminatoio firmato POMINI Long Rolling Mills

Il nuovo impianto, con una capacità produttiva di 600.000 tonnellate annue, rafforza l’autosufficienza del gruppo

25 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Giornata di Studio AIM sulle tecnologie per la laminazione a caldo - Appuntamento il 6 marzo presso POMINI Long Rolling Mills a Legnano (Mi)

22 gennaio 2026

Giornata di Studio AIM sulle tecnologie per la laminazione a caldo

Appuntamento il 6 marzo presso POMINI Long Rolling Mills a Legnano (Mi)

di Sarah Falsone
POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Valbruna a Bolzano - In corso l'mmodernamento della gabbia reversibile Sack del treno di laminazione "Blooming" del laminatoio 1

10 dicembre 2025

POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Valbruna a Bolzano

In corso l'mmodernamento della gabbia reversibile Sack del treno di laminazione "Blooming" del laminatoio 1

di Redazione siderweb
Commessa in Iraq per POMINI Long Rolling Mills - L'azienda fornirà equipaggiamenti e servizi di un nuovo laminatoio di barre per cemento armato

4 giugno 2025

Commessa in Iraq per POMINI Long Rolling Mills

L'azienda fornirà equipaggiamenti e servizi di un nuovo laminatoio di barre per cemento armato

di Stefano Gennari
Pomini riceve un contratto da Vinton Steel LLC - Il nuovo laminatoio per barre in Texas avrà una capacità produttiva annuale di 400.000 tonnellate

13 marzo 2025

Pomini riceve un contratto da Vinton Steel LLC

Il nuovo laminatoio per barre in Texas avrà una capacità produttiva annuale di 400.000 tonnellate

di Sarah Falsone
POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Venete - Il gruppo siderurgico ha ordinato un sistema di movimentazione blumi tondi per il laminatoio di Camin, Padova

10 febbraio 2025

POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Venete

Il gruppo siderurgico ha ordinato un sistema di movimentazione blumi tondi per il laminatoio di Camin, Padova

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Giornata di Studio AIM sulle tecnologie per la laminazione a caldo - Appuntamento il 6 marzo presso POMINI Long Rolling Mills a Legnano (Mi)

22 gennaio 2026

Giornata di Studio AIM sulle tecnologie per la laminazione a caldo

Appuntamento il 6 marzo presso POMINI Long Rolling Mills a Legnano (Mi)

di Sarah Falsone
POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Valbruna a Bolzano - In corso l'mmodernamento della gabbia reversibile Sack del treno di laminazione "Blooming" del laminatoio 1

10 dicembre 2025

POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Valbruna a Bolzano

In corso l'mmodernamento della gabbia reversibile Sack del treno di laminazione "Blooming" del laminatoio 1

di Redazione siderweb
Commessa in Iraq per POMINI Long Rolling Mills - L'azienda fornirà equipaggiamenti e servizi di un nuovo laminatoio di barre per cemento armato

4 giugno 2025

Commessa in Iraq per POMINI Long Rolling Mills

L'azienda fornirà equipaggiamenti e servizi di un nuovo laminatoio di barre per cemento armato

di Stefano Gennari
Pomini riceve un contratto da Vinton Steel LLC - Il nuovo laminatoio per barre in Texas avrà una capacità produttiva annuale di 400.000 tonnellate

13 marzo 2025

Pomini riceve un contratto da Vinton Steel LLC

Il nuovo laminatoio per barre in Texas avrà una capacità produttiva annuale di 400.000 tonnellate

di Sarah Falsone
POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Venete - Il gruppo siderurgico ha ordinato un sistema di movimentazione blumi tondi per il laminatoio di Camin, Padova

10 febbraio 2025

POMINI Long Rolling Mills per Acciaierie Venete

Il gruppo siderurgico ha ordinato un sistema di movimentazione blumi tondi per il laminatoio di Camin, Padova

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026

 I nostri video

20 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio