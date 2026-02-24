SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Jainaga rilancia l'idea di fusione con Tubacex e T...

Jainaga rilancia l'idea di fusione con Tubacex e Tubos Reunidos

Il presidente di Sidenor: «Per competere servono dimensioni maggiori, condivisione degli investimenti e integrazioni»

24 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Tubacex: tre contratti da 26 milioni nel segmento “umbilicals” - Commesse offshore su quattro continenti e backlog del segmento a livello record

16 febbraio 2026

Tubacex: tre contratti da 26 milioni nel segmento “umbilicals”

Commesse offshore su quattro continenti e backlog del segmento a livello record

di Sarah Falsone
Tubos Reunidos verso una perdita record nel 2025 - Stime oltre i 71 milioni di euro: conti appesantiti da dazi Usa e rallentamento dei mercati

9 febbraio 2026

Tubos Reunidos verso una perdita record nel 2025

Stime oltre i 71 milioni di euro: conti appesantiti da dazi Usa e rallentamento dei mercati

di Sarah Falsone
Sidenor sperimenta l’idrogeno verde nel preriscaldo delle siviere - Validata l’alternativa al gas naturale per ridurre le emissioni nei processi ad alta temperatura

11 dicembre 2025

Sidenor sperimenta l’idrogeno verde nel preriscaldo delle siviere

Validata l’alternativa al gas naturale per ridurre le emissioni nei processi ad alta temperatura

di Sarah Falsone
Sidenor: innovazione digitale e sostenibilità per l'acciaio del futuro - Presentato a Made in Steel sideco2, nuova versione del software per il calcolo dell’impronta ambientale

20 maggio 2025

Sidenor: innovazione digitale e sostenibilità per l'acciaio del futuro

Presentato a Made in Steel sideco2, nuova versione del software per il calcolo dell’impronta ambientale

di Stefano Gennari
Sidenor prosegue la strategia di diversificazione - Il direttore commerciale Molero: necessaria una redditività minima, il prezzo dovrà aumentare

5 febbraio 2025

Sidenor prosegue la strategia di diversificazione

Il direttore commerciale Molero: necessaria una redditività minima, il prezzo dovrà aumentare

di Elisa Bonomelli
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tubacex: tre contratti da 26 milioni nel segmento “umbilicals” - Commesse offshore su quattro continenti e backlog del segmento a livello record

16 febbraio 2026

Tubacex: tre contratti da 26 milioni nel segmento “umbilicals”

Commesse offshore su quattro continenti e backlog del segmento a livello record

di Sarah Falsone
Tubos Reunidos verso una perdita record nel 2025 - Stime oltre i 71 milioni di euro: conti appesantiti da dazi Usa e rallentamento dei mercati

9 febbraio 2026

Tubos Reunidos verso una perdita record nel 2025

Stime oltre i 71 milioni di euro: conti appesantiti da dazi Usa e rallentamento dei mercati

di Sarah Falsone
Sidenor sperimenta l’idrogeno verde nel preriscaldo delle siviere - Validata l’alternativa al gas naturale per ridurre le emissioni nei processi ad alta temperatura

11 dicembre 2025

Sidenor sperimenta l’idrogeno verde nel preriscaldo delle siviere

Validata l’alternativa al gas naturale per ridurre le emissioni nei processi ad alta temperatura

di Sarah Falsone
Sidenor: innovazione digitale e sostenibilità per l'acciaio del futuro - Presentato a Made in Steel sideco2, nuova versione del software per il calcolo dell’impronta ambientale

20 maggio 2025

Sidenor: innovazione digitale e sostenibilità per l'acciaio del futuro

Presentato a Made in Steel sideco2, nuova versione del software per il calcolo dell’impronta ambientale

di Stefano Gennari
Sidenor prosegue la strategia di diversificazione - Il direttore commerciale Molero: necessaria una redditività minima, il prezzo dovrà aumentare

5 febbraio 2025

Sidenor prosegue la strategia di diversificazione

Il direttore commerciale Molero: necessaria una redditività minima, il prezzo dovrà aumentare

di Elisa Bonomelli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026

 I nostri video

20 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio