Acciai speciali lunghi: segnali positivi in un mercato fragile
Mattioli (Interacciai): «Prezzi in aumento, ma la domanda non è ancora in grado di assorbire ulteriori costi»
24 febbraio 2026
Nel mercato degli acciai speciali lunghi il primo bimestre del 2026 segna un punto di stabilizzazione e consolidamento dopo una fase prolungata di contrazione. È quanto evidenziato da Eric Mattioli, direttore generale di Interacciai, intervenuto al webinar “Focus specialties” organizzato da siderweb, portando il punto di vista della distribuzione, segmento in cui l’azienda figura tra i principali operatori italiani.
Secondo Mattioli, per leggere correttamente i risultati occorre considerarne il contesto: il settore arriva da tre anni di forte compressione di volumi e prezzi. Nei primi mesi dell’anno si osserva un consolidamento dei livelli registrati a fine 2025, con volumi in leggera crescita rispetto al primo trimestre del 2025 e al 2024...
