Acciai speciali lunghi: segnali di ripresa nei primi mesi del 2026
Di Bello (ABS): «A valle notiamo un sentiment positivo e una crescita degli ordinativi in questo primo bimestre»
24 febbraio 2026
Nonostante le sfide rappresentate dall’innalzamento degli input produttivi e dalle difficoltà di alcuni fra i principali comparti a valle, nei primi due mesi dell’anno alcuni segnali di ripresa della domanda fanno presagire un possibile inizio di ripresa per il mercato degli acciai speciali lunghi. Questa la visione di Andrea Di Bello (Chief Business Development Officer di ABS) che, durante il webinar "Focus specialties" di questa mattina, ha tracciato il quadro dell’andamento del primo bimestre e delle prospettive dell’anno in corso per i segmenti delle barre e della vergella in acciai speciali.
Speranze legate, come anticipato, all’andamento del mercato tra gennaio e febbraio, mesi nei quali il settore «ha continuato a vedere a ciò che già aveva iniziato a sentire a fine 2025, ovvero ad una certa inversione di tendenza, con un riacquisto di materiali da parte dei clienti. Da parte loro, infatti, notiamo una sempre maggiore fiducia riposta sulla ripresa della domanda proveniente ancora più a valle», ha sottolineato Di Bello. Se negli ultimi due anni...
