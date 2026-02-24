Acciai speciali lunghi: domanda debole ma export resiliente

Italia esportatore netto. Scambi intra-Ue stabili. Settori clienti in calo ma prospettive di lieve recupero

Si è aperto con l’intervento di Arianna Ducoli, analista dell’Ufficio Studi siderweb, il webinar del ciclo "Focus specialties" dedicato agli acciai speciali lunghi. La presentazione ha offerto una fotografia della congiuntura e delle prospettive del comparto, con uno sguardo ai settori utilizzatori e all’evoluzione dei prezzi.

Dopo l’inquadramento del quadro economico globale e italiano e dell’andamento della produzione mondiale di acciaio, l’attenzione si è spostata sui prodotti speciali – in particolare lingotti e semilavorati, vergella, barre e fili – con una panoramica sui flussi commerciali europei e nazionali...

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita