SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Turchia pronta a un'offensiva diplomatica contro l...

Turchia pronta a un'offensiva diplomatica contro le quote Ue

Il settore teme che il taglio delle quote riduca fino al 65% l’export verso il Vecchio Continente

23 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Turchia pronta a un'offensiva diplomatica contro le quote Ue - Il settore teme che il taglio delle quote riduca fino al 65% l’export verso il Vecchio Continente

23 febbraio 2026

Turchia pronta a un'offensiva diplomatica contro le quote Ue

Il settore teme che il taglio delle quote riduca fino al 65% l’export verso il Vecchio Continente

di Stefano Gennari
Turchia, output di acciaio grezzo in crescita a ottobre - Bene anche le billette, bramme in controtendenza. Preoccupazione per le nuove misure commerciali Ue

21 novembre 2025

Turchia, output di acciaio grezzo in crescita a ottobre

Bene anche le billette, bramme in controtendenza. Preoccupazione per le nuove misure commerciali Ue

di Sarah Falsone
Dalbeler (Çolakoğlu): l'acciaio turco chiede condizioni competitive eque - «I costi si sono impennati. L'export verso l'Europa è diminuito, l'import dall'Asia è aumentato fortemente»

27 maggio 2025

Dalbeler (Çolakoğlu): l'acciaio turco chiede condizioni competitive eque

«I costi si sono impennati. L'export verso l'Europa è diminuito, l'import dall'Asia è aumentato fortemente»

di Stefano Gennari
Turchia: prezzo del rottame in rialzo, ma per quanto? - Debole la domanda di tondo, margini sempre più compressi per le acciaierie turche nelle ultime settimane

27 febbraio 2025

Turchia: prezzo del rottame in rialzo, ma per quanto?

Debole la domanda di tondo, margini sempre più compressi per le acciaierie turche nelle ultime settimane

di Stefano Gennari
L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana - Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

29 luglio 2025

L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana

Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026

 I nostri video

20 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio