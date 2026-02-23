SIDERWEB - La community dell'acciaio

  Corea del Sud: possibili dazi su laminati a caldo da Cina e Giappone

Corea del Sud: possibili dazi su laminati a caldo da Cina e Giappone

La Korea Trade Commission ha proposto al Governo misure antidumping superiori al 30% di durata quinquennale

23 febbraio 2026

Hyundai ha avviato la produzione in serie di fogli a basse emissioni - Il colosso sudcoreano ora punta ad allargare la gamma prodotti green per l’automotive e il powergen

4 febbraio 2026

Hyundai ha avviato la produzione in serie di fogli a basse emissioni

Il colosso sudcoreano ora punta ad allargare la gamma prodotti green per l’automotive e il powergen

di Federico Fusca
Qualità e sicurezza, come Posco applica l’IA e la robotica - Per sostituire alcune operazioni umane ad alto rischio, il colosso coreano ha installato nuovi sistemi tecnologici

16 gennaio 2026

Qualità e sicurezza, come Posco applica l’IA e la robotica

Per sostituire alcune operazioni umane ad alto rischio, il colosso coreano ha installato nuovi sistemi tecnologici

di Federico Fusca
Danieli riceve una commessa da 650 milioni di dollari da Hyundai Steel - L’impiantista fornirà Dri, forni e attrezzatura per il nuovo stabilimento Usa del colosso sudcoreano

9 gennaio 2026

Danieli riceve una commessa da 650 milioni di dollari da Hyundai Steel

L’impiantista fornirà Dri, forni e attrezzatura per il nuovo stabilimento Usa del colosso sudcoreano

di Federico Fusca
Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana - Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

17 dicembre 2025

Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana

Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Taiwan: indagine sugli acciai al silicio provenienti da Cina e Corea - Il procedimento è stato avviato dopo una richiesta da parte di China Steel Corp

17 dicembre 2025

Taiwan: indagine sugli acciai al silicio provenienti da Cina e Corea

Il procedimento è stato avviato dopo una richiesta da parte di China Steel Corp

di Stefano Gennari
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

