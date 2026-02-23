SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, la Corte suprema annulla i dazi di Trump (acc...

Usa, la Corte suprema annulla i dazi di Trump (acciaio escluso)

L’Ue dopo la sentenza: «Sia rispettato l’accordo di luglio. Non sarà accettato un innalzamento delle tariffe»

23 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Eurofer: export di acciaio Ue verso gli Usa in calo - Nella seconda metà del 2026 le spedizioni siderurgiche oltreoceano sono calate del 30% tendenziale

20 febbraio 2026

Eurofer: export di acciaio Ue verso gli Usa in calo

Nella seconda metà del 2026 le spedizioni siderurgiche oltreoceano sono calate del 30% tendenziale

di Federico Fusca
Nippon Steel: «Nel 2026 US Steel tornerà a registrare utili» - Il colosso giapponese prevede che le condizioni di mercato e gli investimenti programmati sosterranno le attività Usa

20 febbraio 2026

Nippon Steel: «Nel 2026 US Steel tornerà a registrare utili»

Il colosso giapponese prevede che le condizioni di mercato e gli investimenti programmati sosterranno le attività Usa

di Federico Fusca
Messico: indagini sulle importazioni di piani laminati a freddo - Procedimento antidumping contro Usa, Cina e Malaysia e antisovvenzioni contro gli Usa

17 febbraio 2026

Messico: indagini sulle importazioni di piani laminati a freddo

Procedimento antidumping contro Usa, Cina e Malaysia e antisovvenzioni contro gli Usa

di Stefano Gennari
Acciaio Usa: continua il trend positivo della produzione - Tutti i parametri di confronto in miglioramento secondo i dati AISI

17 febbraio 2026

Acciaio Usa: continua il trend positivo della produzione

Tutti i parametri di confronto in miglioramento secondo i dati AISI

di Sarah Falsone
Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC - Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

17 febbraio 2026

Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC

Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Eurofer: export di acciaio Ue verso gli Usa in calo - Nella seconda metà del 2026 le spedizioni siderurgiche oltreoceano sono calate del 30% tendenziale

20 febbraio 2026

Eurofer: export di acciaio Ue verso gli Usa in calo

Nella seconda metà del 2026 le spedizioni siderurgiche oltreoceano sono calate del 30% tendenziale

di Federico Fusca
Nippon Steel: «Nel 2026 US Steel tornerà a registrare utili» - Il colosso giapponese prevede che le condizioni di mercato e gli investimenti programmati sosterranno le attività Usa

20 febbraio 2026

Nippon Steel: «Nel 2026 US Steel tornerà a registrare utili»

Il colosso giapponese prevede che le condizioni di mercato e gli investimenti programmati sosterranno le attività Usa

di Federico Fusca
Messico: indagini sulle importazioni di piani laminati a freddo - Procedimento antidumping contro Usa, Cina e Malaysia e antisovvenzioni contro gli Usa

17 febbraio 2026

Messico: indagini sulle importazioni di piani laminati a freddo

Procedimento antidumping contro Usa, Cina e Malaysia e antisovvenzioni contro gli Usa

di Stefano Gennari
Acciaio Usa: continua il trend positivo della produzione - Tutti i parametri di confronto in miglioramento secondo i dati AISI

17 febbraio 2026

Acciaio Usa: continua il trend positivo della produzione

Tutti i parametri di confronto in miglioramento secondo i dati AISI

di Sarah Falsone
Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC - Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

17 febbraio 2026

Usa: Nucor alza ancora i prezzi degli HRC

Mercato spot in tensione, le acciaierie faticano ad aumentare i volumi produttivi

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026

 I nostri video

20 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio