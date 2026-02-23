SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Auto elettriche, Clepa chiede la stretta sul conte...

Auto elettriche, Clepa chiede la stretta sul contenuto europeo

Bruxelles studia incentivi. Costruttori divisi sul rischio di nuove tensioni commerciali

23 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Auto elettriche, Clepa chiede la stretta sul contenuto europeo - Bruxelles studia incentivi. Costruttori divisi sul rischio di nuove tensioni commerciali

23 febbraio 2026

Auto elettriche, Clepa chiede la stretta sul contenuto europeo

Bruxelles studia incentivi. Costruttori divisi sul rischio di nuove tensioni commerciali

di Stefano Gennari
Unesid: «Senza domanda non c’è decarbonizzazione» - L’associazione preoccupata dalla possibile esclusione dell’acciaio dall’Industrial Accelerator Act

19 febbraio 2026

Unesid: «Senza domanda non c’è decarbonizzazione»

L’associazione preoccupata dalla possibile esclusione dell’acciaio dall’Industrial Accelerator Act

di Sarah Falsone
Anfia: «La bozza di Piano d’Azione Ue ci preoccupa» - «Il documento non ridisegna il percorso di transizione e non contempla le misure richieste del settore»

3 marzo 2025

Anfia: «La bozza di Piano d’Azione Ue ci preoccupa»

«Il documento non ridisegna il percorso di transizione e non contempla le misure richieste del settore»

di Federico Fusca
Ue, il Piano d'azione per l'acciaio sarà svelato il 19 marzo - Avviato oggi il Dialogo strategico sul futuro del settore

4 marzo 2025

Ue, il Piano d'azione per l'acciaio sarà svelato il 19 marzo

Avviato oggi il Dialogo strategico sul futuro del settore

di Stefano Gennari
Acciaio e sostenibilità: l'agenda esg di febbraio - Al centro dell'attenzione investimenti e cambiamenti nelle normative dell'Unione europea.

3 marzo 2025

Acciaio e sostenibilità: l'agenda esg di febbraio

Al centro dell'attenzione investimenti e cambiamenti nelle normative dell'Unione europea.

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 20 febbraio 2026

 I nostri video

20 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio