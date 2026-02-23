SIDERWEB - La community dell'acciaio

Confindustria Genova: «È il mercato a dire no al forno elettrico»

Presidente Ferrari: «Senza valutazioni industriali è inutile parlare di questi investimenti nell’area genovese»

23 febbraio 2026

di Gianmario Leone
AdI, Confindustria Genova chiede una trattativa separata - «Dividere il destino di Taranto da quello di Cornigliano e Novi Ligure. Nessun forno elettrico»

16 febbraio 2026

AdI, Confindustria Genova chiede una trattativa separata

«Dividere il destino di Taranto da quello di Cornigliano e Novi Ligure. Nessun forno elettrico»

di Gianmario Leone
Ex Ilva: no di Fim-Fiom-Uilm e Usb allo "spezzatino" - I sindacati metalmeccanici: «Operazione di sciacallaggio ai danni dei lavoratori»

17 febbraio 2026

Ex Ilva: no di Fim-Fiom-Uilm e Usb allo "spezzatino"

I sindacati metalmeccanici: «Operazione di sciacallaggio ai danni dei lavoratori»

di Gianmario Leone
Adi, proseguono le trattative con Bedrock - Il fondo americano avrebbe inviato una seconda proposta, ma le parti sarebbero ancora distanti

27 ottobre 2025

Adi, proseguono le trattative con Bedrock

Il fondo americano avrebbe inviato una seconda proposta, ma le parti sarebbero ancora distanti

di Gianmario Leone
MERCATO & DINTORNI: bilanci 2025 e prospettive 2026 - Ultimo appuntamento dell’anno con il webinar siderweb

9 dicembre 2025

MERCATO & DINTORNI: bilanci 2025 e prospettive 2026

Ultimo appuntamento dell’anno con il webinar siderweb

di Redazione siderweb
