Eurofer: export di acciaio Ue verso gli Usa in calo

Nella seconda metà del 2026 le spedizioni siderurgiche oltreoceano sono calate del 30% tendenziale

20 febbraio 2026

Eurofer: «Servono azioni urgenti per abbassare costi energetici» - L’associazione si è unita all’appello rivolto all’Ue per implementare misure per rilanciare la competitività industriale

11 febbraio 2026

Eurofer: «Servono azioni urgenti per abbassare costi energetici»

L’associazione si è unita all’appello rivolto all’Ue per implementare misure per rilanciare la competitività industriale

di Federico Fusca
Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028 - Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

17 dicembre 2025

Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028

Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

di Sarah Falsone
Fine vita delle navi, l’appello a Bruxelles - Recycling Europe, Eurofer e NGO Shipbreaking Platform: chiudere scappatoie su cambio bandiera e finanziare cantieri Ue

16 dicembre 2025

Fine vita delle navi, l’appello a Bruxelles

Recycling Europe, Eurofer e NGO Shipbreaking Platform: chiudere scappatoie su cambio bandiera e finanziare cantieri Ue

di Stefano Gennari
Eurofer: «Energia accessibile chiave per competitività Ue» - In un position paper l’associazione chiede un Electrification Action Plan «completo e audace»

11 dicembre 2025

Eurofer: «Energia accessibile chiave per competitività Ue»

In un position paper l’associazione chiede un Electrification Action Plan «completo e audace»

di Federico Fusca
Lascia un Commento

ARTICOLI SIMILI

