siderweb TG: produzione italiana, rottame ed ex Ilva
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
20 febbraio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'ultimo siderweb on air e lo scontro sull'ipotesi "spezzatino" per l'ex Ilva.
MERCATI
-
20 febbraio 2026
Ferroleghe: mercato «non troppo effervescente»
La mancata saturazione delle quote di Salvaguardia del trimestre ha allentato la pressione sui prezzi
-
19 febbraio 2026
Magazzini pieni e cantieri allagati pesano sulle quotazioni, mentre i costi comprimono i margini delle acciaierie
-
16 febbraio 2026
Coils: ArcelorMittal alza l'asticella
Aumento di 50 €/t. Offerta più rigida, ma la domanda resta debole
-
13 febbraio 2026
Il mercato rimane prudente e valuta il costo Cbam
-
13 febbraio 2026
Rottame, mercato teso ma senza strappi
I livelli già elevati e la debolezza dei prodotti finiti limitano nuovi rialzi
