  3. Acciaio e IA: l’India definisce la roadmap per la ...

Acciaio e IA: l’India definisce la roadmap per la siderurgia del futuro

Il Governo punta su digitalizzazione e IA per sostenere l’espansione della capacità produttiva

20 febbraio 2026

AM/NS India amplia l’offerta di acciai rivestiti con Vibrance e Optima - Nuove soluzioni per appliance e industria in un mercato dei rivestiti da 11,1 milioni di tonnellate annue e in crescita

17 febbraio 2026

AM/NS India amplia l’offerta di acciai rivestiti con Vibrance e Optima

Nuove soluzioni per appliance e industria in un mercato dei rivestiti da 11,1 milioni di tonnellate annue e in crescita

di Stefano Gennari
Rottame: si riduce il consumo nel mondo - BIR: Cina in calo, India e Turchia in crescita

13 febbraio 2026

Rottame: si riduce il consumo nel mondo

BIR: Cina in calo, India e Turchia in crescita

di Stefano Ferrari
India: export di coils frenato da Cbam e nuova Salvaguardia - Le acciaierie privilegiano il mercato interno, sostenuto da domanda robusta e offerta più rigida

12 febbraio 2026

India: export di coils frenato da Cbam e nuova Salvaguardia

Le acciaierie privilegiano il mercato interno, sostenuto da domanda robusta e offerta più rigida

di Stefano Gennari
JSW Steel: produzione di acciaio grezzo in lieve calo - Stabili i volumi in India a gennaio, mentre crollano negli Usa a causa di una fermata programmata

11 febbraio 2026

JSW Steel: produzione di acciaio grezzo in lieve calo

Stabili i volumi in India a gennaio, mentre crollano negli Usa a causa di una fermata programmata

di Stefano Gennari
L’India pensa a degli aiuti per gli esportatoti colpiti dal Cbam Ue - Il Governo: «Esportare sarà una sfida significativa per le nostre imprese e dovremo intervenire per aiutarle»

9 febbraio 2026

L’India pensa a degli aiuti per gli esportatoti colpiti dal Cbam Ue

Il Governo: «Esportare sarà una sfida significativa per le nostre imprese e dovremo intervenire per aiutarle»

di Federico Fusca
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026
L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l'esempio di una Cina che vuol correre
MERCATI
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio