SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio turco: equilibri fragili lungo la filiera

Acciaio turco: equilibri fragili lungo la filiera

Rottame stabile ma sotto pressione, billette in lieve flessione. Debole la domanda di tondo

19 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio turco: equilibri fragili lungo la filiera - Rottame stabile ma sotto pressione, billette in lieve flessione. Debole la domanda di tondo

19 febbraio 2026

Acciaio turco: equilibri fragili lungo la filiera

Rottame stabile ma sotto pressione, billette in lieve flessione. Debole la domanda di tondo

di Stefano Gennari
Turchia: acciaio sostenuto da rottame e lira debole - Domanda in miglioramento ma ancora fragile. L’Asia resta un fattore di rischio

6 novembre 2025

Turchia: acciaio sostenuto da rottame e lira debole

Domanda in miglioramento ma ancora fragile. L’Asia resta un fattore di rischio

di Stefano Gennari
Turchia: cautela su rottame e semilavorati - Debole la domanda di acciai lunghi. Attesa per la decisione della Banca centrale turca sui tassi

11 settembre 2025

Turchia: cautela su rottame e semilavorati

Debole la domanda di acciai lunghi. Attesa per la decisione della Banca centrale turca sui tassi

di Stefano Gennari
Turchia: import di rottame in calo a gennaio - Sono cresciute allo stesso tempo le esportazioni di tondo per cemento armato

12 marzo 2025

Turchia: import di rottame in calo a gennaio

Sono cresciute allo stesso tempo le esportazioni di tondo per cemento armato

di Stefano Gennari
Lamiere da treno: si consolidano gli aumenti - Domanda debole ma l’offerta ridotta sostiene il trend rialzista Lamiere da treno: si consolidano gli aumenti - Domanda debole ma l’offerta ridotta sostiene il trend rialzista

12 febbraio 2026

Lamiere da treno: si consolidano gli aumenti

Domanda debole ma l’offerta ridotta sostiene il trend rialzista

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

 I nostri video

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio