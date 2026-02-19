SIDERWEB - La community dell'acciaio

thyssenkrupp studia il futuro di Materials Services - Secondo indiscrezioni il gruppo starebbe valutando diverse opzioni per la divisione da oltre 11 miliardi di ricavi

19 febbraio 2026

thyssenkrupp studia il futuro di Materials Services

Secondo indiscrezioni il gruppo starebbe valutando diverse opzioni per la divisione da oltre 11 miliardi di ricavi

di Sarah Falsone
