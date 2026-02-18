SIDERWEB - La community dell'acciaio

Focus specialties: acciai speciali lunghi sotto la lente

Martedì 24 febbraio alle 11:00 su Zoom. Ospiti Andrea Di Bello (ABS) ed Eric Mattioli (Interacciai)

18 febbraio 2026

Dopo tre anni contraddistinti da grandi sfide, il 2026 per il settore degli acciai speciali lunghi si apre all’insegna del cambiamento. Anche se la crescita economica europea appare ancora fragile e l’incertezza geopolitica continua ad essere un attore protagonista della congiuntura, l’anno che è appena iniziato presenta notevoli novità in ambito del commercio estero europeo di acciaio, con l’entrata in vigore del Cbam nella sua forma definitiva e le regole che sostituiranno la Salvaguardia sull'import di acciaio nel secondo semestre. Questi provvedimenti porteranno a notevoli cambiamenti nella filiera degli acciai speciali: come sta reagendo il mercato? Quali saranno le attese per i prossimi mesi? Quali prodotti beneficeranno maggiormente della congiuntura e quali invece soffriranno?

Si proverà a rispondere a queste domande durante il webinar "Focus specialties", che si svolgerà martedì 24 febbraio alle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom. L’evento si dividerà in tre parti: il sondaggio tra il pubblico sulle attese per il primo trimestre, la presentazione di Arianna Ducoli (siderweb) dedicata ai numeri che stanno contraddistinguendo l’economia e la siderurgia e le interviste di Stefano Ferrari (siderweb) ad Andrea Di Bello (ABS) ed Eric Mattioli (Interacciai) su temi strategici e congiunturali.

Programma interventi

Prima parte:

  • Arianna Ducoli (Analyst and Project Officer siderweb)
    Prospettive per la domanda e andamento dei prezzi del settore

Seconda parte:

Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista:

  • Andrea Di Bello (Chief Business Development Officer ABS)
  • Eric Mattioli (Direttore generale Interacciai)
R. S.   
