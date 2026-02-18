Made in Steel: alleanza strategica con Fiera Milano

Translated by Deepl

Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio, e Fiera Milano, azienda italiana quotata in Borsa, tra i principali operatori integrati globali nel settore fieristico e congressuale, hanno formalizzato oggi un accordo in chiave di internazionalizzazione e di sinergia per la filiera dell’acciaio.

L’operazione prevede l’ingresso di Fiera Milano Spa con una quota del 70% nel capitale sociale di Made in Steel Srl, precedentemente detenuto interamente da siderweb Spa SB.

siderweb - La community dell’acciaio continuerà a organizzare l’evento, al fianco di Fiera Milano, e manterrà il restante 30% della società.

Paolo Morandi, amministratore delegato di Made in Steel, ha dichiarato: «È importante presidiare le catene del valore, integrando le filiere. Grazie a questo accordo, Made in Steel può crescere e puntare a diventare la principale piattaforma al mondo dedicata alla filiera dell’acciaio. Fiera Milano, il principale polo fieristico italiano e il più internazionale, è il partner ideale per lanciare l’evento verso l’internazionale e verso tutte le filiere dell’acciaio. siderweb resterà organizzatore, al fianco di Fiera Milano, e anima dell’evento, una “nuova” Made in Steel che manterrà la doppia anima di sempre: da un lato il ricco programma di conference, in cui prenderanno forma i contenuti con le visioni, il confronto su presente e futuro, e dall’altro una exhibition, vetrina d’incontro, di relazione e di business».

L’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: «L’acquisizione di Made in Steel e l'alleanza con siderweb si inseriscono pienamente nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024–2027 e rafforzano il posizionamento di Fiera Milano come piattaforma internazionale di sviluppo per le filiere industriali ad alta rilevanza strategica. L’operazione ci consente di rafforzare ulteriormente il portafoglio di manifestazioni organizzate che fanno leva sui contenuti e riconosciute per qualità dell’offerta e creazione di valore, e di contribuire alla crescita di una manifestazione leader in un comparto chiave per l’industria nazionale ed europea come quello dell’acciaio. Al tempo stesso, il progetto è inteso abilitare sinergie che sostengano uno sviluppo strutturale dell’evento, ampliandone progressivamente l’attrattività e la dimensione internazionale. Attraverso le connessioni con gli ecosistemi fieristici del Gruppo, in particolare nei mercati di sbocco dell’acciaio e nei temi della transizione energetica e della decarbonizzazione, intendiamo rafforzare ulteriormente il ruolo di Made in Steel come piattaforma di riferimento per l’evoluzione industriale e tecnologica della filiera, valorizzandone anche il potenziale economico complessivo».

L’evento biennale e i contenuti - Made in Steel è un momento di incontro e confronto. «Coraggio, consapevolezza, visione e obiettivi ambiziosi sono elementi cardine del Dna e dei valori di siderweb e Made in Steel. In linea con la nostra storia e con le prospettive delineate dallo studio di siderweb “Industria & Acciaio 2050”, che identifica gli scenari nei quali la siderurgia si muoverà nei prossimi anni, questa alleanza strategica trova la sua ragion d’essere in ciò che abbiamo a cuore: l’acciaio e le aziende del comparto», ha aggiunto Morandi.

La storia - La Conference & Exhibition si è tenuta per la prima volta a Brescia nel 2005; negli anni, edizione dopo edizione, è cresciuta, diventando l’evento di riferimento per la filiera siderurgica prima nazionale, poi sudeuropea e ora, anche grazie a Fiera Milano, internazionale.

«L’acciaio è fondamentale per la crescita del Paese e la nostra filiera nazionale è un’eccellenza da raccontare. Siamo felici di costruire la nuova Made in Steel come un ulteriore strumento di valorizzazione del made in Italy e un evento attrattivo per i player di tutto il mondo, in grado di accendere i riflettori sulle dinamiche globali e sulle eccellenze italiane», ha concluso Morandi.

L’edizione 2025 - Nella sua ultima edizione, tenutasi dal 6 all’8 maggio 2025, Made in Steel ha registrato 387 aziende presenti (+21% rispetto al 2023), delle quali il 34% è arrivato dall’estero, una quota in netto miglioramento rispetto all’edizione precedente (25%). A crescere è stata anche la superficie espositiva, passata da circa 15mila a 18mila metri quadrati (+18%), segnando un nuovo record assoluto per l’evento. La manifestazione nel 2025 ha totalizzato 20.000 presenze, confermando il forte interesse del mercato e il ruolo centrale di Made in Steel nel panorama fieristico industriale europeo, provenienti da 81 Paesi.

Acciaio, il contesto - L’operazione si colloca in una fase cruciale per la siderurgia europea, attraversata da profondi cambiamenti negli equilibri del commercio globale. Nei primi otto mesi del 2025 l’Europa ha importato in media quasi 3 milioni di tonnellate di acciaio al mese, confermandosi uno dei mercati più rilevanti nello scenario internazionale. L’Europa intesa come unico grande mercato aperto è il terzo maggior produttore di acciaio al mondo, dietro solamente a Cina e India.

In questo contesto, la produzione italiana di acciaio grezzo ha raggiunto nel 2025 i 20,7 milioni di tonnellate (+3,6% rispetto al 2024, dati Federacciai), segnale di un settore capace di reagire nonostante tensioni geopolitiche, domanda europea debole, costi energetici strutturalmente elevati e una concorrenza estera sempre più aggressiva.

L’evoluzione del quadro normativo europeo – dal Cbam alle nuove misure commerciali in discussione – può contribuire a rafforzare la competitività dei produttori continentali, favorendo il recupero dei livelli di utilizzo degli impianti e sostenendo gli investimenti legati alla transizione energetica, alle infrastrutture e ai nuovi driver di domanda.

L’ingresso di Fiera Milano come socio maggioritario in Made in Steel arriva in un momento chiave per la siderurgia e conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la strategicità dell’Europa nella filiera siderurgica mondiale e la volontà di rafforzare il ruolo dell’Italia e del Mediterraneo come piattaforma internazionale dell’acciaio.

Nella foto di testa (da sinistra): Francesco Conci (amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano), Francesca Morandi (direzione relazioni esterne siderweb) e Paolo Morandi (amministratore delegato di Made in Steel).