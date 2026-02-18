SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Produzione italiana di acciaio in crescita a genna...

Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio

Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

18 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio - Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

18 febbraio 2026

Produzione italiana di acciaio in crescita a gennaio

Prosegue il trend positivo del 2025: acciaio grezzo a +1,6% nel primo mese dell'anno

di Stefano Gennari
Produzione italiana di acciaio in leggero calo - Dopo il recupero di gennaio, l’acciaio italiano torna in territorio negativo a febbraio. Bene l’output di piani (+14,3%)

20 marzo 2025

Produzione italiana di acciaio in leggero calo

Dopo il recupero di gennaio, l’acciaio italiano torna in territorio negativo a febbraio. Bene l’output di piani (+14,3%)

di Federico Fusca
La produzione italiana di acciaio si conferma in crescita - Ad aprile l’output nazionale ha registrato un +6,1% tendenziale. Cumulato da inizio anno a +3,8%

20 maggio 2025

La produzione italiana di acciaio si conferma in crescita

Ad aprile l’output nazionale ha registrato un +6,1% tendenziale. Cumulato da inizio anno a +3,8%

di Federico Fusca
siderDATA: aprile 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

18 aprile 2025

siderDATA: aprile 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Stefano Ferrari
Usa, in crescita l’import siderurgico a gennaio - Nel primo mese dell’anno gli acquisti statunitensi sono aumentati in modo significativo

27 febbraio 2025

Usa, in crescita l’import siderurgico a gennaio

Nel primo mese dell’anno gli acquisti statunitensi sono aumentati in modo significativo

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

 I nostri video

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio