British Steel: commessa multimilionaria per l’alta velocità turca

Fornitura di 36.000 tonnellate di rotaie per la linea Ankara-İzmir. A Scunthorpe parte la produzione 24/7

18 febbraio 2026

ARTICOLI SIMILI

British Steel: commessa multimilionaria per l’alta velocità turca - Fornitura di 36.000 tonnellate di rotaie per la linea Ankara-İzmir. A Scunthorpe parte la produzione 24/7

18 febbraio 2026

British Steel: commessa multimilionaria per l’alta velocità turca

Fornitura di 36.000 tonnellate di rotaie per la linea Ankara-İzmir. A Scunthorpe parte la produzione 24/7

di Stefano Gennari
British Steel: commessa da 35 milioni di sterline in Turchia - La fornitura riguarda una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra le città di Adana, Osmaniye e Gaziantep

24 novembre 2025

British Steel: commessa da 35 milioni di sterline in Turchia

La fornitura riguarda una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra le città di Adana, Osmaniye e Gaziantep

di Federico Fusca
British Steel: conti sempre più in rosso - Governo Uk: «Non ci sono risposte facili, lo sapevamo. Dobbiamo accettare i costi»

9 febbraio 2026

British Steel: conti sempre più in rosso

Governo Uk: «Non ci sono risposte facili, lo sapevamo. Dobbiamo accettare i costi»

di Federico Fusca
Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel - Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

14 aprile 2025

Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel

Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

di Federico Fusca
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio