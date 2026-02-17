SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La siderurgia ucraina apre il 2026 in flessione

La siderurgia ucraina apre il 2026 in flessione

Produzione di acciaio in calo a doppia cifra, cresce il peso dell'import sul consumo interno

17 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La siderurgia ucraina apre il 2026 in flessione - Produzione di acciaio in calo a doppia cifra, cresce il peso dell'import sul consumo interno

17 febbraio 2026

La siderurgia ucraina apre il 2026 in flessione

Produzione di acciaio in calo a doppia cifra, cresce il peso dell'import sul consumo interno

di Stefano Gennari
Ucraina: export di acciaio in lieve calo nei primi undici mesi - In crescita sia l'import sia le vendite sul mercato interno

16 dicembre 2025

Ucraina: export di acciaio in lieve calo nei primi undici mesi

In crescita sia l'import sia le vendite sul mercato interno

di Stefano Gennari
Ucraina, produzione in ripresa nel primo quadrimestre - Rimangono in flessione le esportazioni di laminati. Positivo invece il consumo

20 maggio 2025

Ucraina, produzione in ripresa nel primo quadrimestre

Rimangono in flessione le esportazioni di laminati. Positivo invece il consumo

di Sarah Falsone
Ue: lieve calo dell’export di acciaio - In cinque mesi perse 93mila tonnellate

26 agosto 2025

Ue: lieve calo dell’export di acciaio

In cinque mesi perse 93mila tonnellate

di Stefano Ferrari
Acciaio: per il 2026 atteso cauto rialzo di domanda e prezzi - A MERCATO & DINTORNI, con gli analisti di siderweb, un bilancio del 2025 e le aspettative per il prossimo anno

10 dicembre 2025

Acciaio: per il 2026 atteso cauto rialzo di domanda e prezzi

A MERCATO & DINTORNI, con gli analisti di siderweb, un bilancio del 2025 e le aspettative per il prossimo anno

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

 I nostri video

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio