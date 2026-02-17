SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. AM/NS India amplia l’offerta di acciai rivestiti c...

AM/NS India amplia l’offerta di acciai rivestiti con Vibrance e Optima

Nuove soluzioni per appliance e industria in un mercato dei rivestiti da 11,1 milioni di tonnellate annue e in crescita

17 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
Altri video

ARTICOLI SIMILI

AM/NS India amplia l’offerta di acciai rivestiti con Vibrance e Optima - Nuove soluzioni per appliance e industria in un mercato dei rivestiti da 11,1 milioni di tonnellate annue e in crescita

17 febbraio 2026

AM/NS India amplia l’offerta di acciai rivestiti con Vibrance e Optima

Nuove soluzioni per appliance e industria in un mercato dei rivestiti da 11,1 milioni di tonnellate annue e in crescita

di Stefano Gennari
AM/NS India avvia la nuova linea di zincatura continua - Sarà la prima in India a produrre acciaio ad alta resistenza per il settore automobilistico

18 luglio 2025

AM/NS India avvia la nuova linea di zincatura continua

Sarà la prima in India a produrre acciaio ad alta resistenza per il settore automobilistico

di Sarah Falsone
AM/NS India prima in India con la certificazione Green Steel - Coils e lamiere certificati dal governo grazie a processi a basse emissioni. Avviata la produzione commerciale

5 febbraio 2026

AM/NS India prima in India con la certificazione Green Steel

Coils e lamiere certificati dal governo grazie a processi a basse emissioni. Avviata la produzione commerciale

di Sarah Falsone
Acciaio, Cina e India a confronto - Pechino rallenta, New Delhi cresce. Il doppio volto dell’acciaio asiatico a Europe Steel Markets

19 giugno 2025

Acciaio, Cina e India a confronto

Pechino rallenta, New Delhi cresce. Il doppio volto dell’acciaio asiatico a Europe Steel Markets

di Stefano Gennari
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

 I nostri video

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio